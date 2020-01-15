بوقادوم ووزير الداخلية الإماراتي يبحثان تعزيز التعاون الأمني بين البلدين

‏التقى وزير الشؤون الخارجية، صبري بوقادوم، اليوم الأربعاء، في أبوظبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الإماراتي، الفريق سيف بن زايد آل نهيان.

وخلال اللقاء، بحث الطرفان، سبل تدعيم وتعزيز التعاون القائم بين البلدين، خاصة في المجال الأمني.

‏للتذكير، فقد حل وزير الخارجية، صبري بوقادوم، أمس الثلاثاء بالسعودية، قبل أن يتوجه اليوم الأربعاء الى أبوظبي، في إطار جولته الخليجية التي يقودها على رأس وفد رفيع المستوى.

‏وخلال زيارته للرياض، بالسعودية، بحث بوقادوم، مع وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، مستجدات الأوضاع في المنطقة والعالم.

كما تناول الطرفان، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين الجزائر والمملكة العربية السعودية.