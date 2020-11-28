بوقادوم يبحث تطويرالتعاون الثنائي مع عدد من نظرائه العرب والأفارقة

أجرى صبري بوقادوم، وزير الشؤون الخارجية، محادثات مع عدد من نظرائه خاصة العرب والأفارقة.

وجاء ذلك، على هامش مشاركة الوزير، في الدورة السابعة والأربعين لمجلس وزراء خارجية منطقة التعاون الإسلامي، المنعقدة في نيامي.

وحسب بيان لوزارة الشؤون الخارجية، اليوم السبت، أجرى صبري بوقادوم محادثات مع عدد من نظرائه العرب والأفارقة منهم على وجه الخصوص وزير الخارجية التونسي والليبي والنيجيري والتشادي والطوغولي.

كما تحادث الوزير مع نظيره التركي والكويتي.

وتركزت المناقشات بين بوقادوم ونظرائه بشكل رئيس، على تطوير التعاون الثنائي وعلى القضايا الإقليمية والدولية الرئيسية ذات الإهتمام المشترك، لاسيما منطقة الساحل وافريقيا.