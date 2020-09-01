بوقادوم يتباحث مع نظيره التركي آفاق العلاقات الثنائية بين البلدين

أجرى، اليوم الثلاثاء، وزير الشؤون الخارجية، صبري بوقادوم محادثات مع نظيره التركي حول آفاق العلاقات الثنائية بين البلدين.

وفي لقاء جمعه مع نظيره التركي، مولود جاويش اوغلو، أجرى بوقادوم محادثات معمقة حول آفاق العلاقات الثنائية بين البلدين.

وحسب بيان لوزارة الخارجية، فإن الطرفين رحبا بالديناميكية التي تتميز بها العلاقات الجزائرية التركية.

وأكدوا على إلتزام البلدين بتنويعها بشكل أكبر، من خلال استغلال كل الإمكانات والفرص المتاحة بين الجانبين.

وذلك بهدف تعزيز الشراكة بين البلدين.

كما شكلت التبادلات بين رئيسي الدبلوماسية في البلدين فرصة لمواصلة الحوار السياسي حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وفي هذا السياق، تم استحضار الوضع في ليبيا وتم التأكيد على ضرورة الحل السياسي الذي يقوم على الحوار والمصالحة بين جميع الليبيين، بعيدًا عن أي تدخل خارجي، باعتباره المخرج الوحيد للحفاظ على وحدة وسلامة ليبيا.

كما ناقش الطرفان الأوضاع في مالي واكدا على ضرورة مرافقة هذا البلد الشقيق والجار في هذه الفترة الصعبة التي تمر بها.

وفي ختام المباحثات اتفق الوزيران على مواصلة جهودهما المشتركة في خدمة تطوير العلاقات الثنائية والوفاق السياسي بين الجزائر وتركيا.