بوقادوم يتباحث مع نظيره الهندي جهود مكافحة كورونا والأوضاع في المنطقة

إلتقى اليوم وزير الخارجية صبري بوقادوم نظيره الهندي السيد سوبراهمانيام جايشانكر على هامش اجتماع مجموعة العشرين بإيطاليا. اين تباحث العلاقات الثنائية، بالإضافة الأوضاع في المنطقة، وكذا جهود مكافحة جائحة كورونا.

وكتب الوزير عبر حسابه على التويتر تغريدة هذا مضمونها:

“‏خلال اللقاء الذي جمعني مع وزير خارجية جمهورية الهند، سوبراهمانيام جايشانكر، على هامش اجتماع مجموعة العشرين بإيطاليا.”

وأضاف الوزير أنه خلال اللقاء “تناولنا عديد الملفات المتعلقة بالعلاقات الثنائية والأوضاع في المنطقة. إلى جانب الجهود الرامية لمكافحة جائحة كورونا”.

وبدعوة من وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو شارك بوقادوم يومي الـ 29 و30 جوان بإيطاليا، في اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين