بوقادوم يتباحث مع نظيره في حكومة الوفاق الليبية

أجرى وزير الخارجية في حكومة الوفاق الليبية محمد الطاهر سيالة اليوم السبت مكالمة هاتفية مع نظيره الجزائري صبري بوقادوم.

وخلال المكالمة تباحث الطرفان أخر التطورات والاوضاع في ليبيا وكذا تنسيق المواقف بين البلدين .

ووفق بيان لوزارة الخارجية الليبية فقد جاء “أجرى معالي وزير الخارجية محمد الطاهر سيالة اتصالا هاتفيا بكل من وزيري خارجية تونس نورالدين الري ووزير خارجية الجزائر صبري بوقادوم.”

وأضضاف البيان ” تأتي هذه الاتصالات في إطار التشاور الكامل وتنسيق المواقف بين ليبيا وتونس والجزائر”

وإختتم البيان ” كما أطلع معاليه الوزيرين على آخر التطورات الميدانية والسياسية في ليبيا.”