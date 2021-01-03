بوقادوم يتحادث مع المبعوث الخاص لرئيس جمهورية غانا

إستقبل وزير الشؤون الخارجية، صبري بوقادوم، اليوم الأحد، عنان كاتو المبعوث الخاص لرئيس جمهورية غانا.
وغرد بوقادوم على تويتر، قائلا:”سعدت اليوم باستقبال عنان كاتو، الذي يقوم بزيارة للجزائر بصفته مبعوثا خاصا لرئيس جمهورية غانا. “
وشكلت المحادثات فرصة لاستعراض العلاقات الثنائية الأخوية والتشاور حول القضايا الدولية والاقليمية ذات الاهتمام المشترك، تحضيرا لاستحقاقات هامة على المستوى القاري.
كما استعرض الجانبان العلاقات الأخوية التي تربط الجزائر وغانا، والسبل الكفيلة بتوطيدها، ورفع وتيرة التعاون الثنائي تلبية لطموحات الشعبين الشقيقين.
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