بوقادوم يتحادث مع نظيره الروسي

تحادث وزيرالخارجية، صبري بوقادوم، اليوم الإثنين، مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، خلال مشاركته في الدورة 5 للمنتدى الوزاري

للتعاون روسيا-العالم العربي، المقامة بالعاصمة الروسية موسكو.

وقد تمحور اللقاء حول علاقات التعاون الثنائية الجزائرية-الروسية والسبل الكفيلة بتدعيمها.

وعبر الوزيران، بمناسبة اللقاء، عن ارتياحهما لنوعية العلاقات التي تجمع البلدين، مثمنين الاحترام المتبادل الذي يطبعهما على الدوام.

كما تطرق الوزيران، إلى أهم النقاط الواردة في جدول أعمال الدورة الخامسة للمنتدى الوزاري للتعاون روسيا-العالم العربي.

وتبادلا وجهات النظر بخصوص المسائل الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.