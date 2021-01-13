بوقادوم يتحادث مع نظيره من مملكة ليزوطو والصحراء الغربية بالواجهة

قام، وزير الشؤون الخارجية ، صبري بوقادوم، بزيارة الى مملكة الليزوطو، حيث تحادث مع نظيره، ماتسيبو ماكاوا.

وبحث بوقادوم مع ماكاوا، العلاقات بين البلدين، والاتفاق على تعزيزها في مختلف القطاعات، والعمل في إطار لجنة المختلطة.

واتفق الطرفان، على تعزيز التعاون بين البلدين في إطار المنظّمات الدولية والاقليمية خاصة فيما تعلق بالقضايا العادلة.

إضافة إلى دعوة الاتحاد الافريقي ومنظمة الأمم المتحدة على الشروع في إتخاذ الخطوات والاجراءات اللازمة للوصول إلى حل سياسي في الصحراء الغربية لتصفية الاستعمار المغربي.