بوقادوم يترأس غدا اجتماعا لمجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي حول الوضع في ليبيا بالجزائر

يجتمع وزاء المجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي هذا الثلاثاء برئاسة الجزائر لبحث الوضع السائد في ليبيا.

وجلال هذه الدورة التي يترأسها وزير الشؤون الخارجية صبري بوقادوم سيتتم التطرق إلى مدى تقدم المشاوات والحوار بين الاشقاء الليبيين

ويدخل هذا في إطار في إطار الحوار والسلم الليبي المُنبثق عن نتائج ندوة برلين حول ليبيا المُنعقدة في جانفي 2020.

كما يهدف اللقاء في استمرار التقدم الذي تم إحرازه إلى حد الساعة في إطار الحوار ودعم جهود المبعوث الأممي ومساندة حكومة الوحدة الوطنية.

سيتم خلال هذه الدورة بحث الوسائل التي يمكن للاتحاد الإفريقي اللجوء لاستعمالها ودعم المسار الحالي.

والذي من شأنه أن يفضي إلى تنظيم انتخابات رئاسية في ليبيا في 24 ديسمبر 2021، بالإضافة إلى آلية مراقبة وقف إطلاق النار الساري.