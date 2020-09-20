بوقادوم يجري بباماكو سلسلة محادثات مع عدة فاعلين ماليين

أجرى وزير الشؤون الخارجية صبري بوقادوم اليوم الأحد بباماكو سلسلة من المحادثات مع عدة فاعلين ماليين دارت أساسا حول الوضع في مالي.

وأوضح البيان للوزارة أنه “في إطار زيارته إلى باماكو أجرى وزير الشؤون الخارجية صبري بوقدوم سلسلة من المحادثات مع العديد من الفاعلين الماليين دارت أساسا حول الوضع في مالي”.

وأضاف المصدر أن الأمر يتعلق أساسا ب”الوزير الأول السابق لجمهورية مالي سومايلو بوباي مايغا وكذا الذهبي ولد سيدي محمد الوزير السابق ورئيس اللجنة المكلفة بنزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج لاتفاق السلم والمصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر وأيضا سيدي ابراهيم ولد سيداتي رئيس وفد تنسيقية حركات الأزواد بلجنة متابعة اتفاق الجزائر التي ترأسها الجزائر”.

كما تحادث السيد بوقدوم موفدا من طرف رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون مع “فاعلين سياسيين ماليين آخرين لاسيما الإمام محمود ديكو قائد حركة أم5 ورئيس حزب “التوافق من أجل تطوير مالي” حسيني أميون غيندو”، حسب المصدر.

وخلص البيان إلى أن “الفاعلين الماليين أشادوا بدور الجزائر في المنطقة وبالتزامها الثابت إزاء مالي وشعبها وأعربوا عن تقديرهم للتضامن الفاعل الذي لطالما أبدته الجزائر ازاء هذا البلد الشقيق والجار”.