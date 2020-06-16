بوقادوم يجري محادثات هاتفية مع نظرائه في 4 دول

أجرى، يوم أمس الإثنين، وزير الشؤون الخارجية، صبري بوقادوم، محادثات هاتفية مع نظرائه في كل من تونس، موريتانيا، ليبيا وصربيا.

وأفادت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن وزير الخارجية بوقادوم أجرى يوم أمس الإثنين محادثات هاتفية مع كل من وزير الخارجية التونسي، نور الدين الري، ووزير الخارجية الليبي، محمد طاهر سيالة ووزير الخارجية الموريتاني، إسماعيل محمد الشيخ أحمد وكذا نظيره الصربي، إيفانكا داسيك.

وأشار بيان وزارة الخارجية، أن المحادثات تناولت الوضعية الحالية لتفشي فيروس كورونا وكذا آخر المستجدات في ليبيا.