بوقادوم يحذر من خطورة تدهور الوضع في ليبيا

شارك وزير الشؤون الخارجية، صبري بوقادوم بدعوة من نظيره الألماني في الإجتماع الإفتراضي لمجلس الأمن للأمم المتحدة حول الأزمة الليبية.

وحسب بيان الوزارة، فإن بوقادوم حذر خلال مداخلته من خطورة تدهور الوضع في ليبيا وتداعياته على أمن المنطقة.

كما دعا بوقادوم جميع الأطراف الإقليمية والدولية المهتمة بالشأن الليبي لتكثيف الجهود لإيجاد حل للأزمة بما يضمن وحدة وسيادة ليبيا وسلامة أراضيها.

وفي السياق ذاته، أكد وزير الخارجية على المقاربة الجزائرية التي تحظى بقبول جميع الأطراف الليبية والقائمة على حقن الدماء وحث الأشقاء في ليبيا على إنتهاج خيار الحوار كسبيل وحيد لإيجاد حل سياسي للأزمة وفقا للشرعية الدولية ومخرجات مؤتمر برلين، وذلك مع المراعاة التامة والإحترام الكامل للإرادة السيدة للشعب الليبي، يضيف البيان.