بوقادوم يدعو إلى تعيين مبعوث أممي لحل النزاع في الصحراء الغربية

دعا وزير الخارجية، صبري بوقادوم، اليوم السبت، إلى تعيين مبعوث أممي لحل النزاع في الصحراء الغربية في أقرب وقت.

وخلال حلوله ضيفا على منتدى يومية الشعب، شدد بوقادوم على تجاوز الانسداد الحالي في القضية الصحراوية.

سياستنا الخارجية ترتكز على المثل العليا التي تظمنها بيان 1 نوفمبر، واحترام مبادئ سيادة الدولة، ونصرة القضايا العادلة في العالم، والعمل على بناء نظام دولي أكثر عدلا.

وجدد وزير الخارجية رفض الجزائر القاطع لانتهاك حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وبناء دولته.

أما بشأن الوضع في مالي، أكد الوزير أن الجزائر لا تزال تولي الاهتمام لهذا الملف، حيث تعمل على مرافقة الفرقاء الماليين للحفاظ على سيادتها ووحدتها.