بوقادوم يدعو الفلسطينيين لترتيب بيتهم الداخلي والتقدم في مسار المصالحة

جدد وزير الخارجية، صبري بوقادوم، تضامن ودعم الجزائر اللامشروط لحقّ الشعب الفلسطيني الشقيق في استعادة كافة حقوقه الوطنية المشروعة.

وقال بوقادوم، في كلمته خلال الدورة الـ154 لمجلس الجامعة العربية: “ينعقد اجتماعنا هذا في ظرف خاص تمر به دولنا العربية على غرار باقي دول العالم جراء استمرار تفشي وباء كوفيد-19، والذي رتب علينا تحديات جديدة”.

مشيرا إلى إن هذه الجائحة ورغم قساوتها إلا أنها عززت روح التضامن والتنسيق بين بلداننا العربية ومع الدول الصديقة، من خلال التعاون وتبادل التجارب للتصدي لآثار كورونا.

وأورد الوزير: “إنّ هذا الوضع الدولي غير المسبوق، لم يُثنِ الاحتلال الصهيوني عن التمادي في استباحة الحقوق الفلسطينية وفرض سياسة الأمر الواقع غير آبِهٍ بقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة”.

وذكر بوقادوم، بموقف الجزائر الثابت، الذي عبرت عنه في كل المناسبات والمحافل العربية والدولية، والذي هو نابع من قناعتها بعدالة وشرعية القضية الفلسطينية.

هذه القضية التي لن تعرف طريقها إلى الحل العادل والدائم إلا بإنهاء الاحتلال الصهيوني لجميع الأراضي العربية المغتصبة، يضيف بوقادوم.

وتابع الوزير، إن الجزائر تهيب بالإخوة في فلسطين، لأن يعملوا على ترتيب بيتهم الداخلي في ظل هذه الظروف العصيبة التي تمر بها القضية الفلسطينية، وبأن يتقدموا في مسار المصالحة، وأن يضعوا مصلحة الأمة والقضية الفلسطينية فوق كل اعتبار.