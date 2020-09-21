بوقادوم يستعرض سبل العلاقات الثنائية مع رئيس جمهورية النيجر

حل، اليوم الإثنين بالعاصمة النيجرية نيامي، وزير الشؤون الخارجية صبري بوقادوم في زيارة عمل.

وقد حضي وزير الشؤون الخارجية خلال هذه الزيارة باستقبال من طرف رئيس جمهورية النيجر، محمدو إيسوفو الذي بلغه تحيات أخيه رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.

وعزم الجزائر الراسخ على تعزيز علاقات التعاون الثنائي و التشاور السياسي بين البلدين حول القضايا ذات الاهتمام المشترك لاسيما في مالي و ليبيا و التحديات الأخرى التي تعرفها المنطقة.

وخلال اللقاء، جدد الرئيس إيسوفو تمسك بلاده بعلاقات التعاون مع الجزائر.

مشيدا بالحركية التي تعرفها و التي تتماشى مع الطابع الخاص للعلاقات التي تجمع البلدين و الشعبين الشقيقين.

كما ثمن الرئيس التعاون الثنائي المثمر في عدة مجالات.

معربا عن رغبته في مواصلة وتعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية لاسيما عبر الاستفادة من المشاريع المهيكلة في المنطقة، و كذا في المجال الأمني.

وعبر الرئيس إيسوفوا بالمناسبة عن امتنانه البالغ و شكره العميق للجزائر و للسيد رئيس الجمهورية على التضامن المستمر للجزائر مع النيجر لاسيما لمواجهة جائحة كورونا و الكوارث الطبيعية.

كما التقى وزير الشؤون الخارجية بالوزير الاول لجمهورية النيجر، بريجي رافيني ورئيس المجلس الشعبي الوطني السيد حسيني تيني أين تم التطرق إلى سبل تعزيز التعاون بمناسبة قادم الإستحقاقات الثنائية.