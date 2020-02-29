بوقادوم يستقبل الأمين العام لجامعة الدول العربية

استقبل اليوم السبت، وزير الخارجية، صبري بوقادوم، الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، والذي يؤدي زيارة عمل إلى الجزائر تدوم يومين.

وتتضمن أجندة الزيارة، محادثات ثنائية، تجمع بين رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون والأمين العام لجامعة الدول العربية، وبوقادوم.

وتتمحور اللقاءات، للتشاور حول الترتيبات المتعلقة باجتماع الدورة العادية الـ 32 للقمة العربية المرتقب عقدها بالعاصمة.

بالإضافة إلى مناقشة عدد من الملفات الإقليمية المشتعلة على غرار الملفين الليبي والسوري.

كما سيتم التشاور حول تطورات القضية الفلسطينية، في أعقاب الإعلان عما يسمى بصفقة القرن.