بوقادوم يستقبل سفير تنزانيا والممثلة المقيمة للجنة الدولية للصليب الأحمر

استقبل وزير الشؤون الخارجية، صبري بوقدوم، اليوم الثلاثاء، سفير تنزانيا الجديد لدى الجزائر، جاكوب جايدون كينغو، وتسلّم أوراق اعتماده.

ووفق وكالة الأنباء الجزائرية، فقد سلّم جاكوب جايدون كينغو، للوزير صبري بوقدوم، نسخا من أوراق اعتماده بصفته سفيرا مفوضا فوق العادة لجمهورية تنزانيا الاتحادية لدى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

كما استقبل الوزير اليوم الثلاثاء، الممثلة المقيمة الجديدة للجنة الدولية للصليب الأحمر لدى الجزائر، فاليري أوبر.

ووفق وكالة الأنباء الجزائرية، فقد سلّمت فاليري أوبر، للوزير صبري بوقدوم، نسخا من أوراق اعتمادها بصفتها الممثلة المقيمة للجنة الدولية للصليب الأحمر لدى الجزائر.