بوقادوم يستقبل وزيرة الداخلية الإيطالية

استقبل وزير الشؤون الخارجية، صبري بوقدوم، اليوم الثلاثاء، وزيرة الداخلية الإيطالية، لوتشيانا لامور غيسي، والتي تقوم بزيارة عمل إلى الجزائر.

هذا واستقبل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الوزيرة الإيطالية، صبيحة اليوم الثلاثاء، رفقة الوفد المرافق لها.

وحضر اللقاء، مدير الديوان برئاسة الجمهورية، ووزيرا الشؤون الخارجية والداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.

كما التقت لامور غيسي، بوزير الداخلية كمال بلجود، أين أعربت عن أمل بلادها في تعاون أوسع مع الجزائر، مبرزة أن البلدين يملكان كل المؤهلات للمضي قدما من خلال ارساء تعاون واسع في مختلف المجالات.