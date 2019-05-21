بوقادوم يستقبل وزير الداخلية والأمن العمومي النّيجيري

استقبل وزير الشؤون الخارجية، صبري بوقادوم أمس الاثنين بالعاصمة، وزير الداخلية والأمن العمومي النّيجيري محمد بازوم، حسبما أفاد به بيان الوزارة.

ويتواجد وزير الداخلية والأمن العمومي النيجيري، ووزيرة الخارجية لذات البلد بالجزائر ضمن الوفد الذي رافق الوزير الاول النيجيري بريجي رافيني.

والذي حل أمس الاثنين في اطار زيارة رسمية الى الجزائر تدوم يومين، بدعوة من نظيره الجزائري نور الدين بدوي.

ويضم الوفد النيجيري الى جانب بازوم، الوزيرة المنتدبة لدى وزارة الشؤون الخارجية، لاميدو سلاماتو بالا قوقا.