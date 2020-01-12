بوقادوم يستقبل وفدا عن حكومة حفتر ساعات قبل وقف إطلاق النار

إستقبل وزير الخارجية وفدا عن حكومة حفتر ساعات فقط قبل إعلان وقف إطلاق النار بليبيا.

كشفت وزارة الخارجية والتعاون الدولي للحكومة المؤقتة بليبيا،اليوم الأحد عبر بيان نشرته في صفحتها الرسمية الفايسبوك، عن لقاء جمع وزيري خارجية البلدين بالجزائر أمس السبت.

وأفاد البيان أن وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية وجهت دعوة رسمية إلى وزارة الخارجية بالحكومة الليبية، لعقد اجتماع صباح يوم أمس السبت بمقر رئاسة الجمهورية الجزائرية بزرالدة.

وأشار البيان أن الإجتماع ضم كل من نائب رئيس مجلس الوزراء، الدكتور عبدالسلام البدري، ووزير الخارجية والتعاون الدولي، الدكتور عبدالهادي الحويج، ووزير الداخلية المستشار، ابراهيم بوشناف، ووزير الدفاع المكلف اللواء، يونس فرحات.

وأوضح نفس البيان أن وزير الخارجية د.عبدالهادي الحويج تقدم بالشكر لوزير الخارجية الجزائري، صبري بوقادوم.

كما نقل تحيات رئيس مجلس الوزراء عبدالله الثني وتهنئة رئيس الجمهورية، عبدالمجيد تبون بانتخابه رئيسا لجمهورية الجزائر الشعبية الديمقراطية .

كما تم التأكيد على موقفهم الثابت في رفضهم للتدخل الخارجي في الشؤون الليبية، و الموقف الثابت ضد الإرهاب و المليشيات خاصة أن الجزائر اكتوت بعشرية سوداء جراء الحرب على الإرهاب و المجموعات الخارجة عن القانون والتي راح ضحيتها اكثر من 200 الف من ضحايا الإرهاب.

كما قدم وزير الخارجية رؤية الحكومة الليبية بعد تحرير العاصمة طرابلس.

وأكد البيان أن الطرفان إتفقا على مزيد من التنسيق و التعاون و التشاور في مختلف المجالات بما يضمن امن و استقرار و سيادة بلادنا.

خاصة و ان البلدين يؤمنان بأن السلام في ليبيا يرتبط بالفضاء المغاربي و المتوسطي و العربي و الأفريقي و الدولي، و ان لا مصلحة للجزائر الأمن و استقرار ليبيا .