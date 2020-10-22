بوقادوم يشارك بتقنية التحاضر عن بعد في إجتماع وزراء الشؤون الخارجية لحوار 5+5

شارك وزير الخارجية صبري بوقادوم، اليوم الخميس، في الاجتماع الـ16 لوزراء الشؤون الخارجية لحوار 5+ 5 لدول غرب المتوسط.

وذلك عبر تقنية التحاضر في الإجتماع الذي انعقد تحت عنوان: “معاً من أجل الأمن الجماعي والشراكة في الحوض الغربي للمتوسط”.

واستغل الوزير بوقادوم الفرصة للتطرق الى أهم القضايا المشتركة بين الدول المشاركة في هذا الإجتماع.

خصوصا الأزمة الليبية، منطقة الساحل، ومكافحة الإرهاب، اين شدد على ضرورة التعاون بين الجميع في هذه التحديات.

كما أبرز وزير الخارجية الجزائري، الدور الذي تقوم به الجزائر لإيجاد حل سياسي للأزمة الليبية وسعيها لعودة الإستقرار لهذا البلد الشقيق.

بالإضافة الى التطرق الى ما يحدث في مالي، أين أكد مرافقة الجزائر لهذا البلد من أجل عودة السلام في هذه الدولة.