بوقادوم يشارك عبر تقنية التحاضر عن بعد في اجتماع وزاري حول ليبيا

شارك اليوم وزير الشؤون الخارجية صبري بوقدوم، عبر تقنية التحاضر عن بعد في اجتماع وزاري حول ليبيا بمبادرة من ألمانيا والأمم المتحدة.

وحسب بيان لوزارة الشؤون الخارجية فإن هذا الاجتماع رفيع المستوى يندرج في إطار متابعة الوضع في ليبيا لاسيما من خلال تقييم مدى تنفيذ مخرجات قمة برلين التي حضرها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون جانفي الماضي.

وأضاف البيان أن مشاركة الجزائر في هذا الاجتماع كانت من منطلق عضويتها في مسار برلين و كذا موقعها كدولة جارة لليبيا وعضو في اللجنة رفيعة المستوى للإتحاد الإفريقي حول ليبيا.

وقد أكد بوقادوم في هذا الاجتماع على موقف الجزائر المتكون من عناصر الحل السياسي الذي يضمن وحدة ليبيا وسلامتها وسيادتها ويرقى إلى تطلعات الشعب الليبي في الأمن و الاستقرار والتنمية.

كما جدد الوزير دعوة الجزائر الملحة لمجلس الأمن لتحمل مسؤولياته في فرض احترام وتنفيذ مخرجات برلين لاسيما حظر الأسلحة التي لا تزال تُوَرَّدُ إلى ليبيا و تُذْكي النزاع و التوتر في هذا البلد الشقيق.

وأضاف بوقادوم أن هذه الاجراءات يجب أن تتبعها اجراءات أخرى لتوفير الظروف الملائمة للانطلاق في عملية سياسية حقيقية و بناءة تجمع كل الليبيين حول طاولة الحوار.