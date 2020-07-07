بوقادوم يشارك في أشغال منتدى التعاون العربي الصيني

شارك، اليوم أمس الإثنين، وزير لشؤون الخارجية، صبري بوقادوم، في أشغال الإجتماع الوزاري التاسع لمنتدى التعاون العربي الصيني.

وحسب بيان لوزارة الخارجية، فإن الإجتماع عقد عبر تقنية الإتصال المرئي عن بعد وترأسه مناصفة وزير خارجية المملكة الأردنية الهاشمية ووزير خارجية جمهورية الصين الشعبية.

وتم خلال هذه الدورة تقييم حصيلة التعاون بين الدول العربية وجمهورية الصين الشعبية وبحث آفاق وسبل ترقيته في كافة المجالات.

حيث جدّد بوقادوم بهذه المناسبة التأكيد على المقاربة الجزائرية لمعالجة الأزمات بالطرق السلمية والحوار الجامع بين الأطراف المعنية بعيدا عن التدخل الأجنبي في الشؤون الداخلية للدول.