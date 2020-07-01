بوقادوم يشارك في إجتماع وزاري حول فيروس كورونا

شارك وزير الشؤون الخارجية، صبري بوقادوم اليوم الأربعاء، في إجتماع وزاري بتقنية التحاضر عن بعد خصص للتحدث عن فيروس كورونا كوفيد-19.

وحسب بيان الوزارة، فقد تطرق وزير الخارجية خلال مداخلته في هذا الاجتماع، الى الوضع الذي يعيشه العالم والجزائر خصوصا اثر جائحة كورونا، وعن الزامية الدول على العمل معا في هذا الظرف الصعب الى ايجاد الحلول لهذا الفيروس.

من جانب اخر، تطرق بوقادوم الى الجانب المعلوماتي والتكنولوجي، مؤكدا بأن بعض دول الجنوب لم تستفد بعد من الانترنيت السريعة التدفق، والخدمات الالكترونية بسبب نقص الامكانيات والبنى التحتية لذلك.

كما نوه الوزير ان الدولة الجزائرية تسعى دائما الى الرقمنة في جميع المجالات سواء الاقتصادي، التجاري، الصناعي، الثقافي وفي التعليم، حيث وصلت الجزائر الى تتطور ملحوظ في هذا الجانب.