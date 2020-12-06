بوقادوم يشارك في الدورة 12 لمجلس الشراكة الجزائر والاتحاد الأوروبي

الوطني
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بوقادوم يشارك في الدورة 12 لمجلس الشراكة الجزائر والاتحاد الأوروبي
بقلم ط.خير الدين

سيشارك وزير الخارجية صبري بوقادوم، غدا الإثنين، في أعمال الدورة الثانية عشرة لمجلس الشراكة الجزائر والاتحاد الأوروبي.

وذلك عبر تقنية التحاضر عن بعد، مع الممثل السامي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، حسب بيان وزارة الخارجية.

وسيتطرق في هذا الإجتماع بين الطرفين، الى تقييم حصيلة العلاقات والتعاون بين الجزائر والإتحاد الأوروبي خصوصا الجوانب المتعلقة بالحوار السياسي.

والعلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك حسب نفس البيان.

كما سيتناول الطرفان الأولويات المشتركة للشراكة بين الجانبين للسنوات القادمة، أين  سيتبادلان الآراء حول قضايا التنقل فيما يتعلق بملف الهجرة.


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