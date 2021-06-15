بوقادوم يشدد على ضرورة الإسراع في معالجة ملف اصلاح جامعة الدول العربية

شدد وزير الشؤون الخارجية، صبري بوقادوم، على ضرورة الاسراع في معالجة ملف اصلاح جامعة الدول العربية واحياء روح التضامن العربي والعمل على اعادة بعث مشروع التكامل الاقتصادي العربي.

ويأتي هذا خلال مشاركته اليوم بالعاصمة القطرية، الدوحة، في أشغال الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب. وكذا اجتماع اللجنة الوزارية العربية للتحرك لوضع حد للإجراءات الجائرة في حق الفلسطينيين خاصة في مدينة القدس المحتلة.

إضافة إلى ذلك، شارك الوزير في أشغال الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية لبحث مستجدات قضية “سد النهضة”.

وقد ناقش الاجتماع التشاوري مستجدات الأوضاع في المنطقة العربية والسبل الكفيلة باعطاء نفس جديد للعمل العربي المشترك في سبيل رفع التحديات المفروضة على الدول العربية سياسيا وأمنيا واقتصاديا.

في هذا الاطار، ذكر الوزير بمواقف الجزائر الثابتة حول مختلف الأزمات التي تهدد استقرار المنطقة.

من جانب آخر، انصبت أشغال الدورة غير العادية لمجلس الجامعة على دراسة آخر التطورات في ملف “سد النهضة الإثيوبي” على ضوء الإحاطات المقدمة من قبل جمهورية مصر العربية وجمهورية السودان.

وسجل المشاركون بقلق كبير غياب أي تقدم في المفاوضات بين الأطراف المعنية برعاية الاتحاد الافريقي حول قواعد ملء وتشغيل هذا السد، مطالبين بضرورة تكثيف الجهود لتغليب منطق الحكمة ومعالجة هذه الأزمة وفقا لقواعد القانون الدولي ذات الصلة.

على هامش هذه الاجتماعات، عقد بوقدوم عدة لقاءات ثنائية مع نظرائه العرب، خاصة وزراء خارجية كل من تونس، مصر، قطر، العراق، لبنان، الكويت، السودان، السعودية وفلسطين، تناول خلالها آفاق تعزيز العلاقات الثنائية، فضلا عن التشاور حول القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.