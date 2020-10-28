بوقادوم يطمئن الجالية.. تم اتخاذ كل الاجراءات الصحية تحسبا للاستفتاء على الدستور

أكد وزير الشؤون الخارجية صبري بوقادوم، انه تم اتخاذ كل الاجراءات الوقائية والصحية في الخارج تحسبا للاستفتاء على الدستور الجديد.

وأوضح بوقادوم، في رسالة وجهها إلى الجالية الوطنية بالخارج، أن الدولة مدركة لحجم الصعوبات في عديد الدول بسبب وباء كورونا.

وطمأن وزير الخارجية، أفراد الجالية الجزائرية في الخارج، بجاهزية كل الاجراءات، حتى يتمكنوا من أداء واجبهم الانتخابي بكل أمان.

وقال المتحدث، إن المواطنين بالخارج هم جزء لا يتجزأ من الشعب الجزائري.

مشيرا إلى “أنه ينتظر منهم لعب دور رياضي مثلما قاموا به دوما منذ ثورة التنرير المجيدة”.

وأشار بوقادوم، إلى عدم وجود أي تمييز في الحقوق والواجبات بين المواطنين حيثما وجدوا.

وذكر المسؤول، أن برنامج رئيس الجمهورية، في بنده 51 لحماية وترقية الجالية في الخارج لتكون منخرطة بصفة تامة في التجديد الوطني الذي يتجسد في مشروع الدستور.