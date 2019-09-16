بوقادوم يعرض آخر التدابير لتحفيز الاستثمار على وزير التجارة البريطاني

جاء في بيان لوزارة الخارجية، أن وزير الدولة البريطاني للتجارة الخارجية، كونور بارنس، يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر.

واستقبل وزير الشؤون الخارجية، صبري بوقادوم الوزير البريطاني،وعرض عليه التدابير الأخيرة المتخذة لتحفيز الاستثمار الأجنبي، من ضمنها مراجعة قاعدة 51/49.

وأشار وزير الخارجية إلى إمكانية ترقية العلاقات بين البلدين من خلال توفر فرص عديدة للاستثمار والشراكة الكثير من المجالات.

من جهته اعتبر كونور أن الجزائر ستسهم في إنجاح القمة الإفريقية البريطانية حول الاستثمار المرتقبة بلندن في 20 جانفي 2020.

من جانب آخر قال الوزير البريطاني أن خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي لن يؤثر على العلاقات الاقتصادية الجزائرية البريطانية.