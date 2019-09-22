بوقادوم يعرض الوضع السياسي والاقتصادي للبلاد على الجالية المقيمة بنيويورك  

شرح وزير الشؤون الخارجية، صبري بوقادوم، الوضع السياسي والاقتصادي و الاجتماعي، لأعضاء الجالية المقيمة بالولايات المتحدة الأمريكية .

وحسبما أفاد به بيان لوزارة الشؤون الخارجية، كان لقاء الوزير بالجالية، امس بنيويورك ، فرصة للتذكير بالقرارات “التي اتخذتها الحكومة مؤخرا.

وعرض صبري بوقادوم، على أعضاء الجالية قرارات التي اتخذت الحكومة، لصالح الفئات المحتاجة من المجتمع خاصة الأشخاص المعاقين و الذين استفادوا بزيادة مقدرة ب150 بالمئة من المنحة الشهرية

و كذلك مشروع قانون المالية لسنة 2020 الذي يرخص استيراد السيارات”.

من جهة أخرى، ذكر ا بوقادوم بمختلف الإجراءات التي اتخذتها الجزائر “من أجل إجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة

مشيرا إلى أن المصادقة على القانون الجديد للانتخابات ونص إنشاء السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات وكذا استدعاء الهيئة الناخبة “تسمح بخلق الشروط لضمان جو ملائم لسير هذا الاقتراع الهام من أجل الخروج من الأزمة و المضي إلى الأمام”.

ومن جانبهم، أبدى أعضاء الجالية “اهتمامهم و استعدادهم” للمساهمة في مسار تنمية البلاد.

كما رحبوا بالتسهيلات الادارية و التدابير المتخذة لصالحهم في مجالات عديدة كالسكن و الاستثمار.