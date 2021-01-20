بوقادوم يغرّد حول ذكرى اطلاق سراح الـ52 ديبلوماسيا أمريكيا بطهران

نشر، وزير الشؤون الخارجية صبري بوقادوم، تغريدة حول ذكرى الأربعون على ابرام اتفاق الجزائر الذي سمح بإطلاق سراح 52 ديبلوماسي أمريكي.

وتمر على ذكرى الـ52 ديبلوماسي أمريكي الذين كانوا محتجزين بطهران في ايران اربون سنة.

وقال وزير الخارجية، صبري بوقادوم، في تغريدة على التويتر، إن هذا الاتفاق كانت “ثمرة وساطة شاقة قامت بها بلادنا”.

وتابع الوزير “أشرف على العملية المرحوم والشهيد محمد الصديق بن يحي وزير الشؤون الخارجية وطاقم ديبلوماسي من خيرة أبناء الجزائر”.