بوقادوم يقدم عرضا لبن صالح حول الأوضاع الدولية الراهنة ونتائج زيارته إلى تونس 

الوطني
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بوقادوم يقدم عرضا لبن صالح حول الأوضاع الدولية الراهنة ونتائج زيارته إلى تونس 
بقلم شهرزاد مزياني

قدم وزير الخارجية،  صبري بوقادوم،  اليوم الأحد، عرضا لرئيس الدولة عبد القادر بن صالح، حول الأوضاع الدولية الراهنة، سيما تلك المتعلقة بتحديات الأمن والاستقرار والسلم بدول الجوار .

حسب ما جاء في بيان رئاسة الجمهورية  أن” رئيس الدولة عبد القادر بن صالح،استقبل اليوم بمقر رئاسة الجمهورية، وزير الخارجية صبري بوقادوم

الذي قدم له عرضا حول  الاوضاع الدولية الراهنة سيما حول المسائل المتعلقة بتحديات الامن والاستقرار  والسلم بدول الجوار بكل من أفريقيا والعالم العربي”.

كما قدم وزير الخارجية بالمناسبة “عرضا حول نتائج زيارته الأخيرة إلى تونس

حيث استقبل من طرف رئيس الجمهورية التونسي باجي قايد السبسي والوزير الأول يوسف الشاهد” يضيف بيان رئاسة الجمهورية.


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