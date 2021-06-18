بوقادوم يلتقي الرئيس التركي أردوغان على هامش منتدى انطاليا الدبلوماسي

إلتقى وزير الشؤون الخارجية صبري بوقادوم اليوم الجمعة الرئيس التركي رجب طيب اردوغان على هامش منتدى انطاليا الدبلوماسي. أين يشارك رئيس الدبلوماسية الجزائرية في النسخة الأولى من “منتدى أنطاليا الديبلوماسي”.

وتجري أشغال منتدى أنطاليا الديبلوماسي في الفترة من 18 إلى 20 جوان في مدينة أنطاليا تحت عنوان: “الديبلوماسية المبتكرة: عصر جديد ،مقاربات جديدة “.

وأعرب أردوغان خلال إلقاءه كلمة الافتتاح عن سعادته بلقاء القادة الأجانب في مدينة أنطاليا “عاصمة السياحة التركية، مدينتنا الجميلة ولؤلؤة البحر الأبيض المتوسط”.

هذا وتتواصل فعاليات هذه التظاهرة الهامة من خلال سلسلة من الندوات والموائد المستديرة يناقش أثناءها عدد من رؤساء الدول والحكومات. بالإضافة إلى العشرات من وزراء الخارجية والسفراء والأكاديميين والصحفيين البارزين جملة من القضايا الإقليمية و الدولية.