بوقادوم يلتقي نظيره الفرنسي بمرسيليا

إلتقى وزير الشؤون الخارجية، صابري بوقادوم، اليوم الاثنين، بمرسيليا الفرنسية، مع نظيره الفرنسي، جون أيف لودريان.

وقد جرى اللقاء على هامش أشغال قمة الضفتين التي تنظمها فرنسا بمدينة مرسيليا، حيث يقود بوقدوم الوفد الجزائري.

وقد أجرى رئيس الدبلوماسية الجزائرية، مساء أمس الأحد، محادثات مع الوزير الايطالي للشؤون الخارجية والتعاون، أنزو موافيرو ميالانيزي.

كما تحادث صابري بوقادوم، مع العديد من نظرائه المشاركين في أشغال قمة ضفتي المتوسط، حول جميع القضايا ذات الاهتمام المشترك,.

لا سيّما العلاقات الثنائية بجميع ابعادها.