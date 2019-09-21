بوقادوم يمثل الجزائر في الدورة العادية الـ 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة

تشارك الجزائر في الدورة الـ 74 للجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة بوفد يقوده وزير الخارجية صبري بوقادوم.

وأوضح بيان لوزارة الخارجية اليوم سيقود وزير الخارجية صبري بوقادوم الجزائري المشارك في الدورة العادية ال74 للجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة.

وتحمل هذه الدور شعار”تعبئة الجهود المتعددة الأطراف من أجل القضاء على الفقر وتوفير التعليم الجيد ومكافحة تغيير المناخ وضمان الشمول”.

واضاف بيان الوزارة أن الوزير سيمثل الجزائر في أشغال المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب والمنتدى السياسي الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة.

وممثلا للجزائر في قمة العمل من أجل المناخ وفي الاجتماع الرفيع المستوى بشأن التغطية الصحية الشاملة وفي الحوار الرفيع المستوى حول تمويل التنمية.

كما سيرأس بوقادوم مناصفة اجتماعين موضوعيين رفيعي المستوى حول مالي.

وحول الندوة ال11 لتسهيل دخول معاهدة الحظر التام للتجارب النووية حيز التنفيذ.