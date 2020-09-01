بوقادوم ينقل رسالة شفوية من رئيس الجمهورية لنظيره التركي

نقل وزير الشؤون الخارجية، صبري بوقادوم، رسالة شفوية من رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون للرئيس التركي، رجب طيب اردوغان.

وحسب بيان لوزارة الخارجية، اليوم الثلاثاء، فإن وزير الشؤون الخارجية، صبري بوقادوم، وفي إطار زيارته الرسمية لتركيا، حمل معه رسالة شفوية من رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، للرئيس التركي، رجب طيب اردوغان.

حيث قدم بهذه المناسبة بوقادوم نتائج مباحثاته مع نظيره التركي مولود جاويش اوغلو.

بالإضافة إلى إجراءات التعاون المدرجة في الأجندة الثنائية بين البلدين، لا سيما في قطاع الاستثمار والتجارة.

من جهته عبر الرئيس التركي عن ارتياحه للتطور الإيجابي للعلاقات الجزائرية التركية.

وذلك من خلال تأكيد إلتزامه الشخصي بتعزيزها بشكل أكبر بما في ذلك قطع الاستثمار وهذا وفقا لمصلحة المشتركة للبلدين.

كما كانت القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك على جدول أعمال هذه الجلسة، لا سيما الوضع في مالي وليبيا.

حيث تم التأكيد على الموقف الجزائري في ضرورة تفضيل مسار الحوار والحل السياسي.

وكلف الرئيس أردوغان وزير الخارجية بنقل تحياته إلى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون وتمنياته باستقباله في زيارة إلى تركيا.