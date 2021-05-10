بوقادوم يهنىء سفيرة الجزائر بفيينا فوزية مباركي بعد إنتخابها رئيسة للجنة الخبراء الحكومية الدولية

الوطني
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بوقادوم يهنىء سفيرة الجزائر بفيينا فوزية مباركي بعد إنتخابها رئيسة للجنة الخبراء الحكومية الدولية
بقلم م . فيصل

هنأ وزير الشؤون الخارجية صبري بوقادوم سفيرة الجزائر بفيينا فوزية مباركي على انتخابها اليوم من قبل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.

وجاء هذا بعد إنتخابها كرئيسة للجنة الخبراء الحكومية الدولية المكلفة بوضع اتفاقية دولية شاملة بشأن مكافحة استخدام تكنولوجيات المعلومات والاتصالات لأغراض إجرامية.

ونشر الوزير عبر صفحته على التويتر مايلي:

“هنيئا لسفيرة الجزائر بفيينا فوزية مباركي على انتخابها اليوم من قبل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة كرئيسة للجنة الخبراء الحكومية الدولية المكلفة بوضع اتفاقية دولية شاملة بشأن مكافحة استخدام تكنولوجيات المعلومات والاتصالات لأغراض إجرامية.”


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