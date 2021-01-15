بوقادوم يٌستقبل من طرف الرئيس الكيني

استقبل اليوم الجمعة الرئيس الكيني أوهورو كينياتا، وزير الشؤون الخارجية صبري بوقادوم الذي يقوم بزيارة إلى جنوب إفريقيا.

وأفاد بيان لوزارة الخارجية، أن الوزير بوقادوم تم إستقباله من طرف الرئيس الكيني بالقصر الرئاسي بنايروبي.

كما نقل بوقادوم للرئيس الكيني التهاني الأخوية لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، معربا له عن رغبة الرئيس في تعزيز علاقات التعاون والتشاور بين البلدين.

من جهته أعرب الرئيس الكيني أوهورو كينياتا، عن مشاعره الأخوية والعلاقات التاريخية التي تربط البلدين والشعبين الأخويين.

كما أعرب الرئيس الكيني عن تعزيز علاقاته مع الجزائر في جميع المجالات السياسية، الأمنية والإقتصادية وكذا الثقافية.

وتطرق الطرفان إلى المسائل ذات الإهتمام المشترك في القضايا الإقليمية والدولية لتحقيق الأمن وتطور القارة الإفريقية.

من جهته أشاد بوقادوم بالدور الذي تلعبه كينيا إقليميا وإفريقيا، بعد انتخابها عضوا غير دائم في مجلس الأمن الدولي.

الرئيس الكيني تبادل مشاعر الأخوة والصداقة مع وزير الخارجية وكلف الوزير بنقل تحياته للرئيس تبون متمنيا له موفور الصحة والتقدم والإزدهار للشعب الجزائري.