بوقادوم يُجدد العهد بالثبات على نهج أسلافنا في الحفاظ على الأمانة

استذكر وزير الشؤون الخارجية، صبري بوقادوم، تضحيات أسلافنا، لأجل تحرير الوطن، في الذكرى الـ59 لعيدي الإستقلال والشباب.

وغرد بوقادوم على توتير قائلا: “في هذا اليوم المجيد، نستذكر بكل فخر وإجلال التضحيات الجسام لأسلافنا في سبيل تحرير وطننا المفدى”. مضيفا: “ونجدد العهد بالثبات على نهجهم في الحفاظ على الأمانة الغالية، عاشت الجزائر حرة أبية شامخة والمجد والخلود لشهدائنا الأبرار!”

وتحتفل الجزائر اليوم، بالذكرى التاسعة الخمسين، لعيدي الإستقلال والشباب، عن طريق إقامة عدة تظاهرات وتكريمات في هذا اليوم الخالد في ذاكرة الشعب الجزائري.