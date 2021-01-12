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بوقادوم يُستقبل من قبل رئيس جمهورية جنوب إفريقيا

الوطني
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بوقادوم يُستقبل من قبل رئيس جمهورية جنوب إفريقيا
بقلم خالد زوبيري

حظي وزير الشؤون الخارجية صبري بوقادوم، اليوم الثلاثاء، بإستقبال من قبل رئيس جمهورية جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا.


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