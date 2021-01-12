بوقادوم يُستقبل من قبل رئيس جمهورية جنوب إفريقيا
حظي وزير الشؤون الخارجية صبري بوقادوم، اليوم الثلاثاء، بإستقبال من قبل رئيس جمهورية جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا.
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