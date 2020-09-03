بوقادوم يُعزي عائلة الفقيد بلهادي مسعود موظف بقنصلية الجزائر بالنيجر

تقدم وزير الشؤون الخارجية صبري بوقادوم بخالص تعازيه، لعائلة بلهادي مسعود، موظف بقنصلية الجزائر بأغاديس بجمهورية النيجر.

وجاء في رسالة التعزية: “بحزن وألم شديدين، بلغني خبر رحيل بلهادي مسعود، موظف بقنصلية الجزائر بأغاديس بجمهورية النيجر، تغمده الله بواسع رحمته وأسكنه فسيح جنانه”.

وأعرب الوزير، بإسمه وبإسم كافة إطارات وموظفي وزارة الشؤون الخارجية، عن خالص التعازي وأصدقها.

متضرعا للمولى جلت قدرته أن يتقبل روحه الطاهرة بواسع رحمته ورضوانه ويحتسبه في حظوة مع الصديقين والشهداء والصالحين، وحسن اولئك رفيقا.