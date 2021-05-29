بوقدوم: الجزائر تضع آخر الترتيبات لإعادة فتح معبر الدبداب الحدودي مع ليبيا

قال وزير الشؤون الخارجية، صبري بوقدوم، اليوم السبت. إن طموح الجزائر في الشراكة مع ليبيا، أكبر من أن يقتصر على المبادلات التجارية. وإنما يتعداه إلى تشجيع تدفق الاستثمارات بين البلدين.

وقال بوقدوم، في الكلمة التي ألقاها بالمنتدى الاقتصادي الجزائري الليبي. إنه لتحقيق هذا المسعى، اتخذت السلطات الجزائرية مجموعة من القرارات والتدابير الكفيلة بالاستغلال الأمثل لفرص التعاون بين البلدين.

وهذا ما يمكن المبادرين الاقتصاديين ورجال الأعمال الجزائريين والليبيين من إطلاق مشاريع تعاون وشراكات ترتقي إلى مستوى المؤهلات الكبيرة التي يتمتع بها اقتصاد البلدين.

وكشف بوقدوم أن الجزائر بصدد وضع آخر الترتيبات اللوجيستية والتقنية بالتنسيق مع الجانب الليبي. لإعادة فتح معبر الدبداب الحدودي مع ليبيا.