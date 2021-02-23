بوقدوم.. الجزائر قامت بعدة خطوات لمرافقة الشعب المالي

قال وزير الشؤون الخارجية، صبري بوقدوم، إن الجزائر قامت بعدة خطوات لمرافقة الشعب المالي في تطبيق اتفاق السلم و المصالحة.

وأشار بوقدوم، إلى أن بعد سنوات من توقيع الأطراف المالية على هذه الوثيقة، نظمت لجنة متابعة تنفيذ الاتفاق اجتماعا، بكيدال.

ويمثل الاجتماع خطوة جديدة وذات أهمية كبيرة ومن شأنها أن تدفع قدما نحو تطبيق بنوده الاتفاق.

وأكد بوقدوم في تصريح لفرانس24، أن الجزائر تتابع عن كثب التطورات في مالي.

وأفاد رئيس الديبلوماسية الجزائرية، أن دور الجزائر، تحت تعليمات رئيس الجمهورية، يكمن في بناء الثقة بين الأطراف الموقعة على الاتفاق.

وصرّح بوقدوم، أن هذا الأمر مهم بالنسبة للجزائر، وأمنها واستقرارها.