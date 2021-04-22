بوقدوم.. الخارجية تسعى لمضاعفة مجهوداتها في ترويج المنتوج الجزائري

قال وزير الشؤون الخارجية، صبري بوقدوم، اليوم الخميس، إن صالون المرأة الريفية، يعتبر الثالث من نوعه، وفرصة للتعريف بجمال التراث والأشكال التي تصنع من أنامل حرفيين جزائريين.

وأوضح، بوقدوم، أن وزارة الشؤون الخرجية تسعى بمضاعفة مجهوداتها للتعريف بالمنتوج الجزائري في الخارج والعمل بمعية كل الفاعلين والشركاء الأجانب.

وأبرز خلال كلمته، على هامش افتتاح الصالون، دور السفراء الصديقة في الترويج للثقافة الجزائر ببلادهم.

وأشار بوقدوم، إلى أن الخارجية عازمة على الاضطلاع بدورها في ترقية الاقتصاد الوطني تماشيا مع متطلبات العلاقات الاقتصادية.

وهذا –يقول الوزير- من خلال الترويج للمنتوج الوطني وتسهيل عمل الإطارات في الخارج.