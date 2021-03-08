بوقدوم.. المحادثات مع دوسي كانت ثرية للدفع بالتعاون الثنائي في مختلف المجالات

قال وزير الشؤون الخارجية، صبري بوقدوم، إن اللقاء الذي جمعه مع نظيره الطوغولي روبرت دوسي كان ثريّا.

وأوضح بوقدوم أن المحادثات كانت عملية وثرية للدفع بالتعاون الثنائي في مختلف المجالات وتعميق سنة التشاور حول المسائل الراهنة بالمنطقة.

وتطرق الطرفان، إلى الأوضاع في مالي والساحل وليبيا والصحراء الغربية.