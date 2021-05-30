بوقدوم: تضامن الجزائر مع الشعب الليبي غير محدود

جدد وزير الشؤون الخارجية، صبري بوقدوم، اليوم الأحد، التأكيد على تضامن الجزائر، غير المحدود، مع الشعب الليبي الشقيق. لتجاوز محنته، مؤكدا سعي الجزائر لدعم السلطات الليبية في إعادة الاستقرار في البلاد.

وقال بوقدوم، في تصريح صحفي عقب استقباله وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش. “تؤكد الجزائر اليوم وقوفها وتضامنها غير محدود مع الشعب الليبي الشقيق في تجاوز محنته”.

وأضاف وزير الخارجية في كلمته “نسعى لدعم جهود السلطات الليبية حول إعادة الاستقرار السياسي والأمني والمصالحة الوطنية. بتوحيد المؤسسات تمهيدا للاستحقاقات الهامة” المقبلة.

وأفاد بوقدوم، أن اللقاء الأخوي المتجدد الذي جمعه بنظيرته الليبية تناول قضايا متعلقة بالعلاقات الثنائية المتميزة. بما يلبي تطلعات الشعبين. كما تبادل الطرفان وجهات النظر حول المسائل الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وسجل بارتياح كبير الإرادة المشتركة لإعطاء ديناميكية ودفع قوي لهذه العلاقات. والتي تجسدت بالأمس في شقها الاقتصادي واليوم بشقها السياسي. كما تناول اللقاء مجموعة من الإجراءات الكفيلة بتذليل العقبات أمام المتعاملين الاقتصاديين من الجانبين وتنمية المبادلات التجارية والاقتصادية.

وأشاد بوقدوم بعلاقات الأخوة والجوار العريقة القائمة بين الدولتين والتي كرست قيم التفاهم والتضامن في السراء والضراء. مؤكدا على ثبات هذه القيم ومذكرا بتضامن الشعب الليبي مع الجزائر أثناء الثورة التحريرية.