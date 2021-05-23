بوقدوم.. عدم الحصول على كميات إضافية من اللقاحات يهدد بقاء الأفارقة

قال وزير الشؤون الخارجية، صبري بوقدوم، إن عدم الحصول على الكميات الكافية على اللقاحات، ستستمر الجائحة في تهديد بقاء الأفارقة.

وأوضح بوقدوم، أن الأثار الطويلة الأمد لكوفيد-19 تمثل تهديدا حقيقيا على السلم والأمن في افريقيا، عبر زيادة حدة التوترات السياسية.

واعتبر الوزير “دون تلقيح واسع ضد كوفيد-19، ستستمر الاقتصادات الإفريقية في المعاناة “.

وأضاف رئيس الدبلوماسية الإفريقية، أن “مستويات الفقر وانعدام الأمن الغذائي في إفريقيا مرشحة لأن ترتفع بشكل معتبر”.

كما يجب –يشير الوزير- بذل جهود لتعزيز الأمن الصحي لإفريقيا عن طريق تطوير قدرات تصنيع اللقاحات و المنتجات الطبية.

وترأس صبري بوقدوم، أمس السبت، اجتماع مجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي حول تسيير جائحة كوفيد-19 في إفريقيا،.