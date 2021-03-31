بوقدوم عن الهجرة غير الشرعية.. “هل يجب علينا أن نعمل كشرطي لأوروبا”

قال وزير الشؤون الخارجية صبري بوقدوم، إن الجزائر تخضع لضغط كبير بسبب الهجرة غير الشرعية المكثفة، على غرار دول أخرى.

وأضاف بوقدوم، أن “إسبانيا وإيطاليا وفرنسا واليونان، تعاني كلّها من الهجرة المكثفة، لكن نحن الذين نستقبلهم قبل وصولهم إلى أوروبا.

وتساءل الوزير بحوار ليومية ألباييس الاسبانية، “الأوروبيين يشتكون، لكن هل يجب علينا العمل كشرطي لأوروبا؟، تريدون الحماية، لكن من يحمينا؟”.

وأضاف بوقدوم، “في يوم ما، سنقول: اتركوهم يخرجون، كما يفعل البعض، لكن لا (لن نقوم بذلك)، أننا نعمل مع إسبانيا وفرنسا والمانيا والبرتغال.”

وأكد في ذات السياق أن “الجزائر قد استقبلت في وقت ما من السنة الماضية، أكثر من ألف وافد في اليوم”.

أما بخصوص ترحيل المهاجرين نحو بلدانهم،فأشار الوزير أن الأمر يتعلق بعودة طوعية منظمة بالتعاون مع بلدانهم الأصلية والمنظمة الدولية للهجرة”.

وفي هذا السياق، أشار الوزير إلى أن الجزائر تريد العمل مع الإتحاد الأوروبي ومالي والنيجر.

وأضاف وزير الشؤون الخارجية، “هذه الهجرة يجب أن تتوقف بالبلدان الأصلية، حيث أن توفير مناصب الشغل سيساعدهم على عدم الهجرة”.