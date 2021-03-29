بوقدوم في زيارة إلى مدريد اليوم

يقوم اليوم وزير الشؤون الخارجية صبري بوقدوم بزيارة عمل إلى مدريد بدعوة من نظيرته الإسبانية، أرانتشا قونزاليس لايا.

وحسب بيان للوزارة، فإن الزيارة تندرج في إطار المشاورات التقليدية والمنتظمة بين البلدين.

وأضاف البيان، أن الطرفان يطمحان إلى تعزيز الحوار السياسي والشراكة الإستراتيجية بينهما بشكل أكبر في جميع القضايا.

وكذا جميع الميادين ذات الإهتمام المشترك، لا سيما في ظل الظرف العالمي الراهن الذي تطبعه الأزمات متعددة الأبعاد.

ويتضمن برنامج الوزير العديد من الأنشطة خلال هذه الزيارة، بالإضافة إلى المحادثات مع نظيرته الإسبانية.

وسيحظى الوزير باستقبال من قبل جلالة الملك فيليبي السادس الذي سينقل إليه رسالة من رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.

كما سيحضى صبري بوقدوم باستقبال من قبل رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز.

كما يعتزم لقاء العديد من المسؤولين السياسيين السامين الإسبان، لا سيما رئيسة مجلس النواب الإسباني، ميريتشيل باتيت لامانا.

وسيلتقي بوقدوم النائبة الرابعة لرئيس الحكومة الإسبانية وزيرة الانتقال الطاقوي والتحدي الديمغرافي، تيريزا ريبيرا.