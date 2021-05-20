بوقدوم: لا يمكن أن نصمت أمام القتل الممنهج للفلسطينيين

قال وزير الخارجية، صبري بوقدوم، إنّ المجموعة العربية، تنتظر إدانة واضحة وصريحة لعمليات القتل الممنهج للفلسطينيين.

وأورد بوقدوم، في كلمة له بالاجتماع الطارئ للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويوك: “لا يمكن أن نلزم الصمت أمام ما يجري في فلسطين“.

وأضاف الوزير: “تابعنا صور الدمار في قطاع غزة المحاصر، ووصلتنا أرقام مرعبة خاصة تدمير الأقسام المدرسية”.

وشدد بوقدوم، على إنه على المنظمة، الاطلاع بمسؤولياتها أمام عجز مجلس الأمن.

داعيا إلى ضرورة التحرك لوقف العنف المسلط ضد الفلسطينيين.

وأشار الوزير، إلى إن الحصانة الممنوحة للاحتلال لن تزيد الأمر إلا تعقيداً وتأزما.

وأكد الوزير، إن خطورة الوضع تستلزم العمل على توفير مناخ استئناف عملية السلام.

للإشارة، يدرس الاجتماع الطارئ، آخر تطورات القضية الفلسطينية وسبل إنهاء الاعتداءات والجرائم التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة.