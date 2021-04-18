بوقدوم.. مؤتمر “باندونغ” شكل فاتحة لمشاركة جبهة التحرير في المحافل الدولية

الوطني
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بوقدوم.. مؤتمر “باندونغ” شكل فاتحة لمشاركة جبهة التحرير في المحافل الدولية
بقلم أسماء.ع

استذكر، وزير الشؤون الخارجية، صبري بوقدوم، اليوم الأحد، ذكرى الـ66 لمؤتمر باندونغ الأندونيسية، الذي تم تنظيمه في  18 أفريل 1955.

وقال بوقدوم، إن “المؤتمر شكل فاتحة المشاركة في المحافل الدولية من قبل ممثلي جبهة التحرير لإسماع صوت الشعب الجزائري الأبي”.

 وتابع وزير الخارجية عبر تغريدة له عبر التويتر، “وتمكينه من استرجاع سيادته على كامل أراضيه”.


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