بوقدوم.. مؤتمر “باندونغ” شكل فاتحة لمشاركة جبهة التحرير في المحافل الدولية

استذكر، وزير الشؤون الخارجية، صبري بوقدوم، اليوم الأحد، ذكرى الـ66 لمؤتمر باندونغ الأندونيسية، الذي تم تنظيمه في 18 أفريل 1955.
وقال بوقدوم، إن “المؤتمر شكل فاتحة المشاركة في المحافل الدولية من قبل ممثلي جبهة التحرير لإسماع صوت الشعب الجزائري الأبي”.
وتابع وزير الخارجية عبر تغريدة له عبر التويتر، “وتمكينه من استرجاع سيادته على كامل أراضيه”.
الذكرى 66 لمؤتمر باندونغ الذي شكل فاتحة المشاركة في المحافل الدولية من قبل ممثلي جبهة التحرير لإسماع صوت الشعب الجزائري الأبي وتمكينه من استرجاع سيادته على كامل أراضيه. pic.twitter.com/SRg8p9CytG
— Sabri Boukadoum | صبري بوقدوم (@Boukadoum_S) April 18, 2021
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